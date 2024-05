Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: contrat cyber de 789 M$ sur 10 ans avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce avoir remporté un contrat de 789 millions de dollars sur dix ans afin d'aider l'US Navy à mener des opérations de cybersécurité unifiées dans l'environnement 'Sharkcage', l'ensemble partagé de systèmes de la marine construit pour protéger un périmètre de sécurité 'unique, commun et continu'.



' Le rôle de la cybersécurité dans la préparation militaire maritime moderne a évolué et s'est élargi. L'interconnectivité des réseaux est essentielle pour protéger les ressources critiques de la défense américaine et les données militaires sensibles ', a souligné Rick Driggers, directeur général d'Accenture Federal Services et responsable des pratiques cyber.



' Accenture Federal Services soutiendra la marine américaine en donnant à Sharkcage la capacité de synthétiser les données critiques sur les cyberévénements à partir de ses plates-formes et de ses réseaux ', ajoute Paul Ott, directeur général d'Accenture Federal Services.







