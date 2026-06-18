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Accenture conclut un contrat de 4,18 milliards de dollars dans le domaine de la cybersécurité ; son cours de bourse recule suite à la révision à la baisse de ses prévisions
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations boursières, avec des détails supplémentaires sur les résultats et l'opération)

Le cabinet de conseil Accenture ACN.N a annoncé jeudi qu’il allait prendre une participation majoritaire dans la société de cybersécurité industrielle Dragos et acquérir intégralement la société d’intelligence des actifs runZero ainsi que le spécialiste de la sécurité des appareils NetRise, dans le cadre d’une opération combinée évaluée à 4,18 milliards de dollars.

L'action Accenture a chuté de plus de 11 % en pré-ouverture, la société ayant revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires, ce qui indique que les entreprises, méfiantes face à une conjoncture économique incertaine, réduisent leurs dépenses consacrées aux projets de conseil informatique non essentiels.

Ces acquisitions permettront à Accenture d’étendre ses activités de cybersécurité aux logiciels destinés à protéger les opérations industrielles et les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques, les pipelines, les usines et les centres de données, dans un contexte marqué par la montée des cybermenaces liées à l’intelligence artificielle et par des tensions géopolitiques.

Ces opérations, dont la finalisation est prévue en août ou septembre sous réserve des autorisations réglementaires, permettront d’intégrer des sociétés dont le chiffre d’affaires annuel récurrent combiné s’élève à 208 millions de dollars et viendront renforcer l’activité de cybersécurité d’Accenture, qui pèse déjà 10 milliards de dollars.

La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 4 %, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 3 % à 5 %.

Accenture prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 17,75 milliards et 18,4 milliards de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 18,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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