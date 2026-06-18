Accenture conclut un contrat de 4,18 milliards de dollars dans le domaine de la cybersécurité ; son cours de bourse recule en raison de prévisions moroses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions, ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Accenture a annoncé jeudi des acquisitions dans le domaine de la cybersécurité pour un montant de 4,18 milliards de dollars afin de renforcer sa présence sur ce secteur en plein essor, alors qu’une prévision de chiffre d’affaires décevante a fait chuter son cours de 14% et mis en évidence la pression exercée par les outils d’IA sur son activité de conseil.

Cette chute avant l’ouverture des marchés fait suite à la publication par la société de prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations, ainsi qu’à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Les actions de ses concurrents Infosys

INFY.N et Cognizant CTSH.O ont chuté respectivement de 3,8% et 4,4% avant l’ouverture des marchés américains, tandis que celles de Capgemini CAPP.PA ont reculé de 6,8% à Paris. Ces derniers mois, les incertitudes géopolitiques et économiques ont pesé sur la demande de projets informatiques, tandis que les craintes que les outils d’IA autonomes ne supplantent les services logiciels traditionnels ont pesé sur les valorisations dans l’ensemble du secteur du conseil.

Accenture a annoncé son intention de prendre une participation majoritaire dans la société de cybersécurité industrielle Dragos et d’acquérir intégralement la société d’intelligence des actifs runZero ainsi que le spécialiste de la sécurité des appareils NetRise, dans le cadre d’une opération combinée qui permettra de développer son activité de cybersécurité, évaluée à 10 milliards de dollars.

Alors que les budgets consacrés à la cybersécurité restent axés sur les systèmes informatiques traditionnels, l’augmentation de la connectivité à Internet et l’utilisation croissante de l’IA rendent les usines, les réseaux électriques et autres infrastructures critiques plus vulnérables aux pirates informatiques, attirant ainsi l’attention sur les outils destinés à les protéger.

Ces opérations, dont la finalisation est prévue en août ou septembre sous réserve des autorisations réglementaires, permettront à Accenture d’intégrer à son portefeuille des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel récurrent combiné s’élève à 208 millions de dollars.

Accenture table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4%, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 3% à 5%.

Elle prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 17,75 milliards et 18,4 milliards de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 18,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, la société a annoncé un volume de nouvelles commandes de 19,3 milliards de dollars, en baisse d’environ 2% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Le chiffre d’affaires a progressé de 6% pour atteindre 18,72 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 18,75 milliards de dollars.