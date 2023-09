Accenture: collaboration étendue avec Workday information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 16:38

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'extension de son partenariat avec Workday dans le but d'aider les organisations à 'réinventer leurs fonctions financières'.



Les partenaires vont ainsi collaborer pour développer une suite de solutions financières basées sur les données et s'appuyant sur l'automatisation intelligente, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML).



Ces solutions pourront être configurées et reconfigurées pour aider les clients des secteurs des logiciels et de la technologie, de la vente au détail et des médias à être plus réactifs aux exigences commerciales changeantes.



' Notre collaboration élargie avec Workday fournira des solutions financières pré-intégrées qui permettront aux organisations d'intégrer les technologies de demain aux activités d'aujourd'hui', résume Emma McGuigan, directrice générale principale et responsable des technologies d'entreprise et industrielles chez Accenture.