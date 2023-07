Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: collaboration avec le brasseur indien Bira 91 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 12:06

(CercleFinance.com) - Accenture annonce une collaboration avec la société indienne de bière premium Bira 91 afin de stimuler la croissance, accroître l'agilité commerciale et accélérer l'innovation de cette dernière grâce à un programme de 'réinvention d'entreprise'.



Concrètement, dans le cadre de sa stratégie de transformation, Accenture aidera Bira 91 à concevoir et à déployer un noyau numérique intégrant notamment l'IA et l'apprentissage automatique, en utilisant SAP S/4HANA®.



Bira 91 aura ainsi accès à une recherche et à des analyses intelligentes pour libérer toute la valeur de ses données d'entreprise.



La nouvelle plate-forme redéfinira les processus commerciaux en rationalisant les opérations, en améliorant l'automatisation et en améliorant l'utilisation des actifs et les flux de trésorerie, ajoute Accenture.