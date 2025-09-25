Accenture-CA supérieur aux attentes au T4, porté par la demande des projets d'IA

Accenture ACN.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux estimations de Wall Street au quatrième trimestre, porté entre autres par la résistance de la demande des entreprises clientes pour ses services et ses conseils basés sur l'intelligence artificielle (IA).

Le fournisseur de services informatiques basé à Dublin a enregistré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars (14,98 milliards d'euros) au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 17,36 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Le groupe a enregistré 21,3 milliards de dollars de nouvelles réservations pour le trimestre. La demande des entreprises pour les projets d'IA profite largement à Accenture.

Le titre était en hausse de 3,7% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Kritika Lamba à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)