Accenture bat légèrement le consensus et resserre ses objectifs

Revendiquant un BPA légèrement supérieur aux attentes au titre du trimestre écoulé, ainsi qu'une activité portée par des programmes de transformation par l'IA à grande échelle, Accenture fait part d'un resserrement à la hausse de sa fourchette cible de BPA pour l'exercice en cours.

Le groupe de conseil et de technologie publie, au titre de son 3e trimestre 2025-2026, un BPA en hausse de 9% à 3,80 USD, dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle en amélioration de 20 points de base à 17%.

Ses revenus se sont accrus de 6% à 18,72 MdsUSD ( 3% en monnaies locales), dépassant légèrement le point médian de sa fourchette cible, qui allait de 18,35 à 19 MdsUSD, tandis que ses nouvelles commandes ont reculé de 2% (-3% en monnaies locales) à 19,32 MdsUSD.

"La demande de transformations à grande échelle reste forte, avec 104 contrats clients trimestriels de 100 MUSD ou plus depuis le début de l'année, en hausse de 13%", souligne sa présidente-directrice générale, Julie Sweet.

"Nous constatons une augmentation des programmes de transformation par l'IA à grande échelle, tout en mettant en oeuvre notre stratégie pour conquérir de nouveaux marchés", poursuit-elle, mettant en avant les acquisitions de Dragos, runZero et NetRise.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Accenture vise désormais un BPA ajusté compris entre 13,78 et 13,90 USD, contre une fourchette précédente de 13,65 à 13,90 USD, malgré une croissance des revenus désormais attendue entre 3% et 4% en monnaies locales, contre 3% à 5% auparavant.