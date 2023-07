Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition de Strongbow Consulting information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi avoir conclu l'acquisition de Strongbow Consulting, une société américaine spécialisée dans le conseil en analyse de données.



Dans un communiqué, le géant de l'externalisation explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses activités dans le 'TBM' (Technology Business Management).



Il s'agit d'une discipline censée permettre aux entreprises de traduire leurs investissements technologiques en valeur commerciale en définissant les outils et les processus nécessaires pour gérer l'activité technologique.



Créé en 2014 et basé à Ridgewood (New Jersey), Strongbow Consulting emploie une soixantaine de personnes.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





