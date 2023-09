Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: acquisition de Nautilus Consulting information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 16:14

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Nautilus Consulting, un cabinet de conseil en soins de santé numérique leader au Royaume-Uni, spécialisé dans les solutions de dossiers électroniques des patients (DPE).



L'acquisition améliorera les capacités de transformation numérique, de mise en oeuvre et d'optimisation d'Accenture au Royaume-Uni et dans le domaine de la santé dans le monde.



Nautilus rejoint l'équipe Health Strategy & Consulting d'Accenture au Royaume-Uni, apportant son expertise en services de conseil stratégique et opérationnel et aidant les clients à mettre en oeuvre et à optimiser leurs solutions numériques.



Ashish Goel, directeur général principal qui dirige la pratique du secteur de la santé d'Accenture dans la région EMEA, a déclaré : ' Ensemble, notre expertise combinée permettra aux prestataires de soins de santé d'accélérer leur transformation numérique, d'obtenir de meilleurs résultats pour tous - et nous aidera dans notre cheminement pour devenir un partenaire de choix en matière de transformation des soins de santé'.