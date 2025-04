Accenture: acquisition de la société TalentSprint en Inde information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé l'acquisition de la société TalentSprint en Inde, un leader de l'éducation, auprès de NSE Academy (une filiale de National Stock Exchange of India).



TalentSprint propose des programmes d'apprentissage aux professionnels en partenariat avec des institutions universitaires et des fournisseurs de technologies d'entreprise.



Avec son siège social à Hyderabad, en Inde, et des bureaux à Sunnyvale, en Californie, l'équipe d'environ 210 professionnels de TalentSprint rejoindra Accenture LearnVantage.



' L'ajout de TalentSprint renforce encore notre capacité à répondre à la demande de formation de nos clients, en aidant leurs employés à acquérir les compétences technologiques essentielles dans les domaines émergents nécessaires pour réinventer leurs organisations et obtenir une plus grande valeur commerciale. ' a déclaré Kishore Durg, responsable mondial d'Accenture LearnVantage.





Valeurs associées ACCENTURE-A 295,005 USD NYSE +3,90%