Accenture: acquisition de l'allemand Staufen information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi l'acquisition de Staufen, un cabinet de conseil en management spécialisé dans l'industrie manufacturière et le secteur de la logistique, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'opération.



Le groupe technologique américain explique que ce rachat va lui permettre de renforcer ses capacités dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatial, de la défense, des équipements industriels et du matériel médical.



Dans un communiqué, Accenture rappelle qu'il dispose déjà d'une solide expertise dans les applications numériques pour l'industrie, que ce soit dans l'IA générative ou les jumeaux numériques.



Cette acquisition intervient alors que bon nombre d'industriels doivent aujourd'hui faire face à des tensions au sein de leur chaîne d'approvisionnement, sans compter les préoccupations géopolitiques et les incertitudes commerciales.



Staufen emploie plus de 200 personnes à travers ses sites basés en Allemagne, en Italie, en Suisse, aux Etats-Unis, au Mexique et au Brésil.





