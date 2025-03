Accenture: acquisition de Halfspace, expert danois de l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Halfspace, une entreprise danoise primée spécialisée dans l'IA, dans le but de renforcer ses capacités et son expertise en IA dans la région nordique et en Europe.



Fondée en 2015, Halfspace développe des solutions IA et génératives pour améliorer les décisions des entreprises en optimisant les processus complexes.



Cette acquisition permet à Accenture d'étendre son Centre d'IA avancée dans les pays nordiques et d'ajouter près de 80 experts en IA à son équipe, provenant de divers domaines tels que les sciences, l'ingénierie et l'économie.





Valeurs associées ACCENTURE-A 344,18 USD NYSE -0,30%