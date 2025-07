Accenture: acquiert Aristal pour renforcer son offre bancaire en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 12:10









(Zonebourse.com) -









Accenture annonce que l'acquisition de la société malaisienne Aristal marque sa première opération ciblée sur le secteur bancaire dans le pays. Cette opération renforce ses capacités en transformation numérique et en modernisation des systèmes bancaires.



Fondée en 2006, Aristal est reconnue pour ses services de conseil de haut niveau dans la transformation des systèmes bancaires, avec des projets menés en Malaisie, Indonésie, Singapour et Thaïlande. Les 30 experts d'Aristal rejoignent l'activité Financial Services d'Accenture en Malaisie.



Paul Ng, responsable Financial Services pour l'Asie du Sud-Est, souligne que l'intégration d'Aristal permettra à Accenture ' d'aider les banques à se transformer plus rapidement et à fonctionner plus efficacement '.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.







































Valeurs associées ACCENTURE-A 282,780 USD NYSE +0,10%