Accenture a signé un accord pour l'acquisition d'Ookla
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:29
En intégrant les produits de données d'Ookla, notamment Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® et RootMetrics®, Accenture aidera les fournisseurs de services de communication (CSP), les hyperscalers et les entreprises à optimiser les réseaux Wi-Fi et 5G essentiels qui alimentent leur coeur numérique.
L'équipe d'Ookla est composée d'environ 430 experts spécialisés en ingénierie logicielle, ingénierie des radiofréquences et science des données.
" En acquérant Ookla, nous aiderons nos clients, tant professionnels que gouvernementaux, à faire évoluer l'IA en toute sécurité et à construire les bases de données fiables dont ils ont besoin pour offrir une connectivité fiable et fluide qui crée de la valeur. " a déclaré Julie Sweet, présidente et DG d'Accenture.
