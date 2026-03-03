 Aller au contenu principal
Accenture a signé un accord pour l'acquisition d'Ookla
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:29

Accenture a conclu un accord pour l'acquisition d'Ookla, leader mondial dans le domaine de l'intelligence réseau, de l'analyse comparative concurrentielle et de l'analyse de l'expérience client.

En intégrant les produits de données d'Ookla, notamment Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® et RootMetrics®, Accenture aidera les fournisseurs de services de communication (CSP), les hyperscalers et les entreprises à optimiser les réseaux Wi-Fi et 5G essentiels qui alimentent leur coeur numérique.

L'équipe d'Ookla est composée d'environ 430 experts spécialisés en ingénierie logicielle, ingénierie des radiofréquences et science des données.

" En acquérant Ookla, nous aiderons nos clients, tant professionnels que gouvernementaux, à faire évoluer l'IA en toute sécurité et à construire les bases de données fiables dont ils ont besoin pour offrir une connectivité fiable et fluide qui crée de la valeur. " a déclaré Julie Sweet, présidente et DG d'Accenture.

