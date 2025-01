Accenture: a finalisé l'acquisition d'AOX en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'AOX, une entreprise allemande spécialisée dans les logiciels embarqués destinés aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs.



Cette acquisition renforce les capacités d'Accenture pour aider ses clients du secteur automobile à relever les défis liés à leur transition vers des véhicules définis par logiciel.



L'acquisition d'AOX, annoncée précédemment le 3 décembre 2024, consolide l'expertise d'Accenture en matière d'architecture logicielle et sa capacité à exécuter des projets sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de manière rentable et à grande échelle.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A 358,99 USD NYSE +2,10%