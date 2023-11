Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: a été choisi par le groupe Accor information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Accenture a été choisi par le groupe Accor pour soutenir sa capacité de production de contenu et établir une cohérence dans les communications marketing locales et mondiales de ses marques hôtelières.



Accenture Song, le groupe créatif d'Accenture axé sur la technologie, a créé le ' Content Atelier ', un nouveau modèle de chaîne d'approvisionnement de contenu axé sur les données qui vise à créer un contenu marketing et de communication personnalisé, efficace et de haute qualité tout en réduisant les coûts.



' Dans un contexte d'évolution des attentes des clients et de changements macroéconomiques mondiaux, l'' Atelier de contenu ' utilise une approche axée sur les données pour permettre aux spécialistes du marketing de la marque Accor de se concentrer sur leurs activités les plus importantes, tout en visant à accroître l'efficacité de ses programmes de marketing numérique, à générer plus de trafic sur son site Web de marque ' indique le groupe.





