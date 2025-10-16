((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions américaines gagnent; le Nasdaq est en tête

Les technologies de l'information sont en tête des secteurs gagnants du S&P 500; le secteur financier est le seul perdant

STOXX 600 en hausse de 0,6 %

Baisse du dollar et du bitcoin ; hausse du brut et de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à 4,04%

ACCENTUER LE NÉGATIF: PHILLY FED, SENTIMENT DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS

Les investisseurs n'ont pas eu droit à un mais à deux indicateurs économiques jeudi, ce qui est une aubaine inattendue dans le contexte de la pénurie de données due à l'arrêt des activités du gouvernement. L'un d'entre eux était plus sombre que prévu. L'autre était moins sombre que ce que l'on craignait.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, l'activité des usines de la région atlantique a connu un rebond inattendu ou s'est effondrée ce mois-ci, selon la personne à qui l'on s'adresse.

La Réserve fédérale de Philadelphie se range carrément dans ce dernier camp. L'indice d'activité de la Philly Fed USPFDB=ECI a chuté de 26 points, tombant à un niveau contractif de -12,8, le chiffre le plus bas de l'indice depuis le mois d'avril. Les analystes s'attendaient à une décélération à 8,5, mais ils ne s'attendaient pas à ce que la tendance s'inverse. Cette situation contraste fortement avec l'indice Empire State de la Fed de New York, qui a surpris dans l'autre sens mardi, bondissant en territoire positif.

Mais si l'on regarde sous le capot de la Philly Fed, les choses ne semblent pas si terribles. Les nouvelles commandes ont augmenté et, bien que les expéditions aient perdu un peu de leur dynamisme, elles sont restées en territoire positif. L'emploi a reculé, mais cela reflétait une poursuite des embauches.

Certes, la semaine de travail moyenne s'est contractée à 12,8 heures, contre 14,9 heures en septembre. Et l'indice des prix payés - un indicateur de l'inflation - a gagné en intensité.

Selon le communiqué de presse, les personnes interrogées s'attendent à une croissance au cours des six prochains mois.

Un chiffre positif de la Philly Fed/Empire State indique une croissance mensuelle, tandis qu'un chiffre négatif signifie une contraction. En ce qui concerne le marché de l'immobilier, l'humeur des constructeurs de maisons est devenue nettement moins sombre ce mois-ci.

L'indice du marché du logement de la National Association of Homebuilders USNAHB=ECI (HMI) a fait un bond de 5 points pour s'établir à 37, un rebond plus important que prévu par rapport à la lecture de juin, enregistrant ainsi sa lecture la moins morose depuis avril.

Mais le sentiment reste amer. Un chiffre de la NAHB inférieur à 50 indique un pessimisme dans le secteur. Malgré cela, les prévisions de ventes futures ont dépassé ce niveau pour la première fois depuis janvier.

"La hausse de l'indice HMI en octobre est un signal positif pour 2026, car nous prévoyons que les mises en chantier de logements individuels gagneront du terrain l'année prochaine", déclare Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB. "Le prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans est passé d'un peu plus de 6,5 % au début du mois de septembre à 6,3 % au début du mois d'octobre. Avec la poursuite attendue de l'assouplissement de la Fed, les constructeurs s'attendent à une légère amélioration de l'environnement des ventes, même si les facteurs de coût persistants du côté de l'offre restent un défi."

(Stephen Culp)

