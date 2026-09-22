Accelevation vise jusqu'à 5,37 milliards de dollars de valorisation en Bourse

Accelevation vise une valorisation pouvant atteindre 5,37 milliards de dollars pour son introduction en Bourse aux Etats-Unis. Le spécialiste des infrastructures de centres de données et certains de ses actionnaires prévoient de lever jusqu'à 720 millions de dollars, avec la mise en vente de 30 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 24 dollars.

Fondée en 2017 et basée dans l'Ohio, Accelevation conçoit, fabrique et installe des systèmes de distribution électrique, de refroidissement et des infrastructures modulaires pour les centres de données. L'entreprise bénéficie de l'essor des investissements dans les capacités de calcul nécessaires à l'intelligence artificielle, qui stimule fortement la demande pour ces équipements spécialisés.

L'opération intervient dans un marché des introductions en Bourse devenu plus sélectif malgré l'intérêt persistant pour l'IA. Plusieurs entreprises préparent actuellement leur arrivée en Bourse, dont Nscale et Anthropic, tandis qu'Oura a lancé sa tournée auprès des investisseurs. Les investisseurs accordent désormais davantage d'attention aux carnets de commandes, aux marges et à la capacité des entreprises à convertir la demande en flux de trésorerie.

Accelevation prévoit de faire coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "ACCV". Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs et BofA Securities figurent parmi les principales banques chargées de l'opération. Le groupe rejoint un segment déjà bien accueilli par les marchés, Forgent Power Solutions ayant notamment progressé d'environ 40% depuis son introduction en Bourse en février.