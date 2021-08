Accélération de la croissance au T2 2021 : +24% Activité en progression de +17% au S1 2021

Planet Media (FR0010211037 - ALPLA), annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires combiné pour le 2ème trimestre 2021 et en cumul au 1er semestre 2021.



Au 2ème trimestre 2021, à la faveur de la levée des restrictions sanitaires et d'un contexte économique plus favorable, le chiffre d'affaires total s'inscrit en accélération, en hausse de +24% à 2,1 M€, par rapport au 2ème trimestre 2020. Si on analyse cette performance au regard du 2ème trimestre 2019, hors effet covid, la croissance reste forte à +6%.