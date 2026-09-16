Accélération, comme prévu, de l'inflation en août au Royaume-Uni

(Zonebourse.com) - L'inflation s'est accélérée en août en Grande-Bretagne, comme prévu, principalement en raison de la remontée des coûts de l'essence, montrent des données officielles publiées ce mercredi.

Le Bureau national des statistiques (ONS) précise que les prix à la consommation (CPI) ont augmenté de 0,5% le mois dernier, contre 0,3% en juillet, ce qui porte l'inflation annuelle à 3,1%, un niveau conforme aux attentes des analystes, après la hausse de 2,9% enregistrée en juillet.

Exprimée en données de base sous-jacentes dites "core", ce qui exclut les prix de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, la hausse de l'inflation ressort à 2,6% ces 12 derniers mois, un chiffre inchangé par rapport à juillet et qui ressort là encore en ligne avec le consensus.

La BoE devrait se montrer ferme, mais sans faire preuve de précipitation

Le poste transport, qui inclut les carburants, affiche une progression de 4,6% sur 12 mois, contre 3,6% le mois précédent. A noter que sa hausse sur le seul mois d'août s'établit à 1,5%.

Si ces chiffres sans surprise ne devraient pas empêcher la Banque d'Angleterre (BoE) d'opter pour un nouveau statu quo à l'issue de sa réunion prévue demain, la persistance des pressions inflationnistes pourrait bien conduire l'institution à relever ses taux au mois de novembre, puis en février 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.