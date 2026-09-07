Accélération au deuxième trimestre pour Winfarm

Le spécialiste des services et de la vente à distance de produits pour le monde agricole a publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 2,4% à 76,3 millions d'euros. L'activité s'est nettement emballée au deuxième trimestre 2026 ( 4,1% à 39,6 millions d'euros), marquant une nette accélération par rapport au premier trimestre ( 0,6%).

Cette accélération s'explique par la résilience du pôle AgroFourniture (87% de l'activité globale), en hausse de 1,5% à 66,1 millions d'euros, et surtout par le net rebond du pôle AgroProduction (marque Alphatech). Après un début d'année modéré, ce dernier enregistre une croissance spectaculaire de 27,3% au deuxième trimestre, portant son chiffre d'affaires semestriel à 9 millions d'euros ( 8,8%).

Le pôle AgroProduction a pleinement bénéficié du développement international, en particulier en Asie ( 55%), grâce à la montée en puissance de la filiale de Singapour et à de fortes progressions au Bangladesh ( 77%) et aux Philippines ( 76%). Ces performances compensent le repli constaté au Moyen-Orient en raison des tensions géopolitiques.

Sur le plan financier, la direction anticipe une amélioration sensible de la marge commerciale et une progression de l'Ebitda au premier semestre 2026. Le groupe prévoit ainsi un résultat d'exploitation proche de l'équilibre sur la période.

Fort de cette dynamique opérationnelle, Winfarm confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026 : une hausse de son EBITDA et la poursuite de sa trajectoire de désendettement, apportant un signal positif aux investisseurs quant au redressement de sa rentabilité.