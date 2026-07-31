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Accélération au deuxième trimestre pour Amplifon
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 11:13
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Amplifon ( 6,95%, à 12,01 euros) a publié des résultats semestriels solides, marqués par une nette accélération de son activité au deuxième trimestre. Porté par l'efficacité de son plan de rationalisation et l'effet de levier opérationnel, le groupe confirme ses perspectives annuelles.

Le spécialiste italien des solutions d'audition a dévoilé une hausse de 2,2% de ses ventes nettes au deuxième trimestre, à 606 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a connu une progression de 6,1%, à 156,2 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net ajusté a augmenté de 17,1%, à 57,2 millions d'euros.

Sur le semestre, les hausses sont de 0,4% pour le chiffre d'affaires, 3,6% pour l'Ebitda ajusté et 12,3% pour le bénéfice net ajusté.

Les objectifs annuels ont été confirmés : une croissance organique supérieure à 3% et une progression de la marge d'Ebitda ajustée de l'ordre de 100 points de base.

En parallèle, le conseil d'administration a approuvé un projet de scission partielle visant à regrouper ses filiales non-UE au sein d'une nouvelle holding italienne. Cette opération de réorganisation juridique est destinée à optimiser la gouvernance en vue de l'intégration à venir de GN Hearing.

Jefferies surpris positivement

La banque d'investissement américaine a apprécié la publication d'Amplifon et explique ces résultats par une croissance supérieure aux attentes sur l'ensemble des zones, l'effet de levier opérationnel et la contribution du programme Fit4Growth à l'amélioration des marges.

Concernant le projet de scission partielle, Jefferies estime que cette transaction semble être une simple réorganisation juridique et organisationnelle. Aucun impact n'est attendu sur les résultats, le flux de trésorerie, le capital social ou la structure de l'actionnariat.

La recommandation des analystes reste à conserver sur le titre Amplifon, avec une cible de cours à 11 euros.

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AMPLIFON
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