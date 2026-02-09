ACC (Stellantis) jette l'éponge dans des projets de gigafactories
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:30
Cette information intervient après l'annonce vendredi matin par Stellantis d'un "reset", évaluation approfondie de sa stratégie et des coûts associés, entraînant des charges exceptionnelles de 22,2 milliards d'euros.
Ces charges reflètent "principalement un changement stratégique visant à placer la liberté de choix (grâce une offre élargie de véhicules électriques, d'hybrides et de moteurs thermique de pointe) au coeur des priorités" du Franco-Italo-Américain.
A cette occasion, le constructeur automobile avait également annoncé la cession, à LG Energy Solution, de sa participation de 49% qu'il détenait dans NextStar Energy, une coentreprise créée avec LG Energy Solution.
NextStar Energy a été constituée en 2022 afin de construire la première usine de production de batterie à grande échelle au Canada. Plus de 5 milliards de dollars canadiens ont été investis à ce jour dans cette société.
