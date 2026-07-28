ACATIS confie sa direction générale à Thorsten Schrieber

(Zonebourse.com) - Acatis annonce que la nomination de Thorsten Schrieber en qualité de directeur général (Gesprächführer) est désormais effective depuis le 1er juillet, après notification de l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin), qui n'a formulé aucune objection dans le délai réglementaire applicable.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Thorsten Schrieber aura pour mission d'accompagner la croissance de la société de gestion en Allemagne et à l'international. L'équipe s'étoffe également avec le renforcement de plusieurs fonctions-clés, notamment dans les domaines de la distribution, du marketing et des relations publiques.

Avec cette nomination, la société de gestion francfortoise, avec près de 8,5 milliards d'encours sous gestion, fondée en 1994 par le Dr. Hendrik Leber et le Dr Giani-Leber, réputée pour son expertise en matière d'investissement "value" et sa capacité d'innovation, dans le domaine des fonds pilotés par l'IA, pose les jalons de sa prochaine phase de croissance.

La nomination de Thorsten Schrieber s'accompagne également d'un renforcement de l'équipe avec les arrivées de Johannes Zenner, responsable marketing et relations publiques, Holger Siegler, conseiller commercial et Anna Maurus, assistante de direction.

"Fort de son expérience dans la distribution et de son ancrage dans la gestion d'actifs, Thorsten Schrieber est la personne idéale pour mener ACATIS vers l'avenir. Avec son arrivée et le renforcement de l'équipe, nous nous donnons les moyens de continuer à positionner nos fonds de manière encore plus efficace sur le marché européen, de poursuivre notre success story et d'exploiter de nouveaux potentiels de croissance", annonce le Dr. Hendrik Leber.

Thorsten Schrieber apporte plusieurs décennies d'expérience à des postes de direction au sein de gestionnaires d'actifs de renom (notamment DJE Kapital AG et Credit Suisse Asset Management). Son expertise en matière de distribution et de développement commercial constitue un atout majeur pour accompagner la croissance d'Acatis.

Présente en France depuis plus de treize ans, Acatis bénéficie également d'un ancrage solide sur le marché français grâce à Marie Ballorain, directrice du développement France, qui accompagne le développement de la société auprès des investisseurs institutionnels et privés.

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