Acatis accélère son développement en France
06/02/2026

(AOF) - La société de gestion allemande Acatis, qui revendique plus de 10 milliards d'euros d'encours, souhaite renforcer fortement sa présence en France tout en accélérant son expansion en Europe, notamment en Espagne et en Italie. Spécialiste de la gestion "Value", la maison se distingue par l'intégration poussée de l'intelligence artificielle dans ses processus d'investissement depuis 2017.

Fondée en 1994 par le Dr. Hendrik Leber et le Dr. Claudia Giani-Leber, Acatis est une société indépendante, toujours détenue par ses fondateurs. Elle a développé au fil des années une approche qu'elle qualifie de "Buffett 2.0", combinant analyse fondamentale et évaluation de la solidité des modèles économiques sur le long terme, dans un contexte de digitalisation accélérée.

"Implantée depuis déjà de nombreuses années en France, Acatis souhaite aujourd'hui accroître sa présence sur le marché français et accélérer sa croissance en Europe", indique Luis Caceres, global head of sales. Le développement local est piloté par Marie Ballorain, directrice du développement en France, en charge d'une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

"La France constitue un marché stratégique pour Acatis et un pilier essentiel de notre développement européen. Après plus de dix ans de présence, nous souhaitons franchir une nouvelle étape et renforcer notre visibilité auprès des investisseurs français", souligne Marie Ballorain.

