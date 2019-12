Acatis a collecté 1,1 Md€ depuis le début de l'année

(NEWSManagers.com) - La société de gestion allemande Acatis a annoncé avoir réalisé une collecte nette de 1,1 milliard d' euros depuis le début de l'année et au 26 novembre 2019 lui permettant de franchir la barre des 7 milliards d' euros d' encours sous gestion. La société comptabilisait 5 milliards d' euros d'encours au début de l'année.

Cette collecte est principalement due aux souscriptions dans le fonds diversifié value Acatis Gané Value Event (3,9 milliards d' euros d' encours et une performance annualisée sur 11 ans de 7,7%) et au fonds obligataire value Acatis IfK Value Renten (1 milliard d' euros d' encours et une performance annualisée sur 11 ans de 7,3%).