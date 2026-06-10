Acadia Realty chute suite à la fixation du prix de son émission d'actions de 198 millions de dollars

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10 juin - AKR.N ** Les actions d'Acadia Realty Trust ont chuté de 3,4 % avant l'ouverture de la séance de mercredi, à 21,77 $, après la fixation du prix de l'émission complémentaire ** La société d'investissement immobilier spécialisée dans l'immobilier commercial annonce (lien) la mise en vente de 9 millions d'actions au prix de 21,95 $ dans le cadre d'une vente à terme portant sur un montant total d'environ 197,55 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 2,6 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** AKR conclut des contrats de vente à terme d'un an avec les teneurs de livre BofA, Jefferies, Truist et Wells Fargo

** Une fois les accords conclus, Acadia a l'intention d'utiliser le produit net pour financer des acquisitions et pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le remboursement de la dette et le fonds de roulement

** La société basée à Rye, dans l'État de New York, compte environ 133,5 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mardi, AKR affichait une hausse d'environ 10 % depuis le début de l'année

** La note moyenne des 8 analystes couvrant le titre est « acheter »; le cours cible médian est de 24 $, selon LSEG