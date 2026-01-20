Acadia Healthcare s'envole de 25 % après le changement soudain de son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout de commentaires d'analystes)

20 janvier - ** Les actions d'Acadia Healthcare ACHC.O augmentent de 25,4 % à 14,65 $ tôt mardi après que la société ait annoncé la transition soudaine de son chef de la direction

** Les actions d'ACHC sont en voie de réaliser leur plus grand gain quotidien en pourcentage depuis mars 2020 ** Le fournisseur de services de santé comportementale déclare que l'ancien directeur général Debbie Osteen remplace le chef actuel Chris Hunter avec effet immédiat

*l'ancien directeur général Debbie Osteen remplace l'actuel chef Chris Hunter avec effet immédiat * Hunter, qui avait succédé à Osteen en 2022, quitte l'ACHC et son conseil d'administration

** Le président du conseil d'administration, Reeve Waud, a déclaré dans le communiqué: "Alors qu'Acadia continue de prendre des mesures décisives pour optimiser ses investissements de croissance et son portefeuille existant dans un contexte de vents contraires macroéconomiques auxquels sont confrontés de nombreux fournisseurs de soins de santé, le conseil d'administration estime que le moment est venu d'assurer la transition de la direction"

** Debbie est la personne idéale pour assumer le rôle de directeur général pendant que le conseil d'administration mène une recherche approfondie pour trouver un successeur à long terme..." Waud a ajouté

** Jefferies, qui a une note d'achat sur l'action, déclare que le retour annoncé d'Osteen "devrait être considéré positivement par les investisseurs compte tenu de ses antécédents en matière de redressement de l'entreprise au cours de son mandat précédent, de décembre 2018 à mars 2022"

** La société réaffirme ses prévisions pour 2025 et continue de s'attendre à un chiffre d'affaires de 3,28 à 3,3 milliards de dollars, à un Ebitda ajusté de 601 à 611 millions de dollars et à un BPA ajusté de 1,94 à 2,04 dollars ** ACHC, basée à Franklin, Tennessee, a été mise sous pression l'année dernière par des investisseurs activistes qui ont demandé des changements , y compris une vente potentielle, en citant des performances médiocres et des échecs de gouvernance

** Les actions d'ACHC ont perdu 64 % en 2025, après une chute de 49 % en 2024