Acadia Healthcare chute après que les courtiers ont réduit l'objectif de cours de l'action

7 novembre - ** L'action de la société de soins de santé Acadia Healthcare ACHC.O chute de 5,9 % à 19,1 $

** Au moins 4 maisons de courtage, dont Barclays, Stephens, Deutsche Bank et UBS, ont réduit l'objectif de cours sur le titre après que l'entreprise ait abaissé ses prévisions pour l'année fiscale en fin de journée mercredi

** Barclays a abaissé son objectif de cours de 20$ à 17$, Stephens l'a abaissé de 28$ à 23$, DB l'a abaissé de 37$ à 33$ et UBS l'a abaissé de 31$ à 28$

** ACHC prévoit des recettes annuelles comprises entre 3,28 et 3,3 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,3 à 3,35 milliards de dollars

** La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année fiscale dans une fourchette de 2,35 à 2,45 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,45 à 2,65 dollars par action

** Cinq courtiers sur 14 évaluent le titre à "vendre", 9 à "acheter" ou plus et leur estimation médiane est de 26,6 $ selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action ACHC était en baisse de 51,6 % depuis le début de l'année