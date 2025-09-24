Acadia chute après l'échec d'un essai clinique de phase tardive pour une thérapie contre une maladie rare

24 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Acadia Pharmaceuticals ACAD.O chutent de 11 % à 21 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que sa thérapie expérimentale pour traiter une maladie métabolique rare n'a pas atteint l'objectif principal de l'étude de phase tardive

** ACAD testait le traitement ACP-101 pour traiter l'hyperphagie, ou les sentiments de faim intense et persistante, chez les patients atteints d'une maladie génétique appelée syndrome de Prader-Willi

** La société déclare qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre ses recherches sur le traitement

** Les actions du fabricant de médicaments concurrent Soleno Therapeutics SLNO.O ont augmenté de 13,5 % avant l'ouverture du marché

** Jusqu'à la dernière clôture, ACAD a progressé de 28,6 % et SLNO de 26,5 % depuis le début de l'année