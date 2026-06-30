AC Immune dans le dur après des données de phase Ib/II

(Zonebourse.com) - AC Immune trébuche lourdement aux Etats-Unis (-8,08%, à 2,445 dollars), après la publication de résultats intermédiaires issus des trois premières cohortes de l'essai de phase Ib/II.

Ce dernier portait sur 74 patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade prodromique. Après 12 mois de traitement par ACI-24, une immunothérapie développée par AC Immune, le produit s'est révélé globalement sûr et bien toléré. En outre, une réponse en anticorps anti-Abeta a été observée à tous les doses, avec une relation dose-réponse.

Martin Zügel, directeur général par intérim d'AC Immune, a indiqué : "la nature de la réponse immunitaire observée dans l'essai ABATE suggère que nous devrions encore renforcer l'immunogénicité afin d'obtenir une élimination plus efficace des plaques amyloïdes. La cohorte AD4 a été lancée afin d'évaluer l'ajout d'un adjuvant à ACI-24".

Selon Jefferies, la nature de la réponse immunitaire suggère qu'il existe une marge d'optimisation supplémentaire, ce qui a motivé le lancement d'une quatrième cohorte intégrant un adjuvant additionnel conçu pour renforcer l'immunogénicité, et par extension, l'élimination potentielle des plaques. Les analystes en déduisent qu'une élimination des plaques cliniquement significative n'a peut être pas été observée dans les trois premières cohortes.

La banque d'investissement américaine indique qu'au plan stratégique, l'étude reste solidement soutenue par son partenariat avec le Japonais Takeda, qui a déjà versé 112 millions de dollars en paiement initial et en jalons à court terme. Le laboratoire nippon conserve une option pour le développement et la commercialisation.

Jefferies reste à acheter sur le titre AC Immune, avec une cible de cours de 5,40 dollars, soit un potentiel de hausse de 103%.

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