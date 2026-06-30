 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AC Immune dans le dur après des données de phase Ib/II
information fournie par AOF 30/06/2026 à 16:28

(Zonebourse.com) - AC Immune trébuche lourdement aux Etats-Unis (-8,08%, à 2,445 dollars), après la publication de résultats intermédiaires issus des trois premières cohortes de l'essai de phase Ib/II.

Ce dernier portait sur 74 patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade prodromique. Après 12 mois de traitement par ACI-24, une immunothérapie développée par AC Immune, le produit s'est révélé globalement sûr et bien toléré. En outre, une réponse en anticorps anti-Abeta a été observée à tous les doses, avec une relation dose-réponse.

Martin Zügel, directeur général par intérim d'AC Immune, a indiqué : "la nature de la réponse immunitaire observée dans l'essai ABATE suggère que nous devrions encore renforcer l'immunogénicité afin d'obtenir une élimination plus efficace des plaques amyloïdes. La cohorte AD4 a été lancée afin d'évaluer l'ajout d'un adjuvant à ACI-24".

Selon Jefferies, la nature de la réponse immunitaire suggère qu'il existe une marge d'optimisation supplémentaire, ce qui a motivé le lancement d'une quatrième cohorte intégrant un adjuvant additionnel conçu pour renforcer l'immunogénicité, et par extension, l'élimination potentielle des plaques. Les analystes en déduisent qu'une élimination des plaques cliniquement significative n'a peut être pas été observée dans les trois premières cohortes.

La banque d'investissement américaine indique qu'au plan stratégique, l'étude reste solidement soutenue par son partenariat avec le Japonais Takeda, qui a déjà versé 112 millions de dollars en paiement initial et en jalons à court terme. Le laboratoire nippon conserve une option pour le développement et la commercialisation.

Jefferies reste à acheter sur le titre AC Immune, avec une cible de cours de 5,40 dollars, soit un potentiel de hausse de 103%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

AC IMMUNE
2,170 EUR Tradegate -5,65%
AC IMMUNE
2,5200 USD NASDAQ -5,26%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 16:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
116,6 +39,98%
CAC 40
8 404,17 +0,44%
2CRSI
30,5 -1,49%
Pétrole Brent
73,11 +0,77%
TELEPERFORMANCE
45,69 -12,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank