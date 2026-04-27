Absci en pleine ascension alors qu'une société de courtage souligne les opportunités croissantes sur le marché des produits contre la chute des cheveux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action du développeur de médicaments basés sur l'IA, Absci Corp ABSI.O , progresse de 15,2% à 4,54 dollars en début de séance

** La société de courtage KeyBanc estime que les données positives issues des essais de phase intermédiaire à avancée menés par son concurrent Veradermics MANE.N pour son comprimé oral contre la chute des cheveux renforcent l'idée que le marché de la chute des cheveux est considérable et peut accueillir plusieurs traitements

** Il estime à plus de 40 milliards de dollars le potentiel de marché des traitements contre la chute des cheveux et réitère son objectif de cours de 9 dollars pour Absci

** Les actions de la société de biotechnologie concurrente Veradermics bondissent de 37,3% à 93,72 $, tandis que celles de Nektar progressent d'environ 1% à 92,17 $

** La société de courtage estime que le médicament expérimental d'Absci contre la chute des cheveux, l'ABS-201, pourrait compléter plutôt que concurrencer les traitements existants, en raison de son schéma posologique peu fréquent (deux à trois injections sur six mois)

** Le regain d'intérêt des investisseurs pour les traitements contre la chute des cheveux fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par Nektar Therapeutics NKTR.O selon laquelle son injection expérimentale stimulait la repousse des cheveux chez des patients atteints d' alopécie areata, une forme de chute de cheveux par plaques

** Compte tenu des mouvements de la séance, l'action ABSI affiche une hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année, NKTR a presque doublé et MANE a quintuplé par rapport à son prix d'introduction en bourse de 17 dollars en février