Abrdn trouve son nouveau directeur général en interne

A l’issue d’une recherche de plus de trois mois, Abrdn a finalement choisi Jason Windsor comme nouveau directeur général. L’intéressé est l’actuel directeur financier de la société de gestion cotée à Londres, ainsi que le directeur général par intérim depuis le départ de Stephen Bird. Ce dernier avait annoncé qu’il quittait Abrdn le 24 mai 2024 après quatre années mouvementées à la tête de la société.

Jason Windsor avait rejoint Abrdn en octobre 2023, en provenance de Persimmon où il était aussi directeur financier. Avant cela, il était directeur financier des sociétés d’assurances britanniques d’Aviva, chief capital & investments officer et administrateur d’Aviva Investors. Il avait rejoint Aviva en 2010 en tant que directeur de la stratégie et des fusions acquisitions, après quinze ans passés chez Morgan Stanley à Londres et Singapour, où il était dernièrement managing director au sein de la division investment banking . La rémunération de Jason Windsor a été fixée à 800.000 livres par an.

Redresser la collecte

Jason Windsor aura pour mission de faire mieux que Stephen Bird, qui était arrivé en 2020 pour redresser la société qui s’appelait alors Standard Life Aberdeen et peinait à se sortir d’une fusion. Mais en dépit de la réorganisation et des réductions de coûts, la décollecte s’est poursuivie. Le dirigeant restera surtout connu pour un changement de nom en «Abrdn» qui a suscité beaucoup de moqueries.

Lors de ses derniers résultats semestriels, Abrdn a annoncé une collecte nette de 800 millions de livres sterling (932 millions d’euros) au titre des six premiers mois de l’année 2024. Bien que légers, ces flux positifs représentent un rebond par rapport aux rachats nets de 5,2 milliards de livres enregistrés au premier semestre 2023. Hors monétaire, la société de gestion écossaise est encore en décollecte, de 1,6 milliard de livres, mais en fort ralentissement par rapport à celle des six premiers mois de 2023 (-4,4 milliards de livres). Les encours d’Abrdn sont ressortis à 505,9 milliards de livres (589,4 milliards d’euros) à fin juin, en amélioration de 2% par rapport aux 494,9 milliards de livres un an auparavant, mais en retrait par rapport aux 508 milliards de livres de fin mars 2024.

Laurence Marchal