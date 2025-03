Abrdn trouve sa nouvelle directrice financière

Abrdn vient de recruter Siobhan Boylan en tant que directrice financière et administratrice exécutive. Elle rejoindra la société de gestion britannique pendant l’été et succédera à Jason Windsor, qui occupait ce poste précédemment avant d’être promu directeur général en septembre 2024. L’intérim était assuré depuis par Ian Jenkins.

Siobgan Boylan est actuellement directrice financière de Coutts & Co, la banque privée du groupe Natwest. Elle est également administratrice indépendante chez Jupiter Fund Management, un poste qu’elle risque de devoir quitter en raison de la nouvelle concurrence. Avant Coutts & Co, Siobhan Boylan a été directrice financière de Brewin Dolphin et de la filiale de gestion d’actifs de Legal & General, LGIM. Elle a aussi occupé divers postes financiers à responsabilité au sein d’Aviva.

Laurence Marchal