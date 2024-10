Abrdn retombe dans la décollecte

Coup d’arrêt pour abrdn. Après un premier semestre 2024 qui l’a vu collecter 800 millions de livres sterling sur l’ensemble de ses activités, la société de gestion écossaise a enregistré des sorties nettes de 3,1 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2024, selon ses résultats publiés jeudi 24 octobre. Les encours sous gestion et administration ont peu progressé sur le trimestre (+0,1%), s’établissant à 506,7 milliards de livres sterling (+2% depuis début 2024).

Sur la partie investissements, abrdn décollecte 3,5 milliards de livres sterling sur la période, portant à 4,5 milliards de livres sterling sa décollecte nette depuis le début de l’année (contre -13,5 milliards pour les neuf premiers mois de 2023). Les retraits se sont concentrés sur les fonds actions (-2,4 milliards de livres sterling) tandis que les fonds obligataires ont décaissé 800 millions d’euros, principalement après la sortie d’un mandat. Abrdn a collecté sur les stratégies quantitatives (300 millions de livres sterling), monétaires (400 millions de livres sterling) et d’actifs réels (1 milliard de livres sterling). « Nous devons faire plus pour capitaliser sur nos forces et améliorer nos performances et nos flux, particulièrement sur les actions », a admis Jason Windsor, récemment promu directeur général d’abrdn.

Sur sa plateforme dédiée aux conseillers en investissement financier britanniques Adviser, le gestionnaire écossais a décollecté un milliard de livres au troisième trimestre 2024 (-3 milliards depuis début 2024). Jason Windsor a rappelé que des actions étaient en cours pour remédier à la décollecte, dont des investissements technologiques, un re-pricing stratégique, un renforcement de la direction d’Adviser ou encore une amélioration de la proposition. Au final, seule l’activité Interactive Investor, plateforme d’investissement direct-to-consumer , a observé des entrées nettes à hauteur de 1,2 milliard de livres sterling (+4,3 milliards depuis début 2024).

Abrdn poursuit un plan de transformation, engagé en janvier 2024 , avec au moins 150 millions de livres sterling d’économies à la clé, incluant suppression d’environ 500 postes et réorganisation structurelle. Une réduction des coûts de près de 60 millions de livres est attendue pour l’année 2024. Les dépenses devraient rester en-dessous d’un milliard de livres cette année, selon la firme. Le directeur général d’abrdn a par ailleurs coupé court aux spéculations d’analystes sur une possible scission de la société lors d’un entretien avec des journalistes.

Adrien Paredes-Vanheule