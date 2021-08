Abrdn limite sa décollecte au S1-21

(NEWSManagers.com) - La société de gestion écossaise Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) a une nouvelle fois limité sa décollecte. Après plusieurs semestres de forts retraits, la firme a présenté ce 10 août un flux net de -5,6 milliards de livres sterling (6,6 milliards d' euros) au premier semestre, soutenu par le dynamisme de ses canaux dédiés aux conseillers indépendants et en BtoC. Les encours totaux ont reculé de 1% sur six mois, à 532 milliards de livres.

La principale division du groupe, qui comprend les business institutionnels et wholesale ainsi que l' assurance, a vu sa décollecte nette tomber de 26,8 milliards de livres au premier semestre 2020 à 8,3 milliards de livres ces six derniers mois. Cette amélioration est notamment due à une forte diminution des retraits sur le segment assurantiel, avec des retraits passant de 35,4 milliards au S1-2020 à 12,9 milliards un an plus tard. Grâce à un effet marché positif, les encours sous gestion de la division sont restés stables à 457 milliards.

Un nouveau roboadvisor et deux nouveaux DG pour booster les ventes aux particuliers

Les deux autres activités du groupe, celle dédiée aux conseillers financiers indépendants et celle dédiée à la vente en direct aux clients particuliers britanniques, ont permis de compenser la décollecte globale du groupe.

La division " Adviser " a ainsi collecté deux milliards de livres, et augmenté ses encours sous gestion de 8% à 72 milliards de livres. Elle a également vu l' arrivée de Noel Butwell, qui dirigeait jusqu' ici Standard Life Savings, comme directeur général.

Le BtoC britannique, dénommé " Personal " , a collecté 500 millions de livres, porté par l' activité de gestion de fonds discrétionnaires, qui a enregistré une collecte record de 8,7 milliards de livres. Au total, les revenues basées sur honoraires y ont grimpé de 8% à 41 millions de livres.

Cette division va par ailleurs accueillir Caroline Connellan au poste de directrice générale pour le segment gestion de patrimoine (" Personal Wealth" ). Elle était dernièrement directrice générale du gérant de fortune Brooks Macdonald depuis 2017. La firme a également annoncé avoir acheté EXO Investing Limited, un roboadvisor utilisant de l' intelligence artificielle et investissant uniquement en fonds indiciels cotés (ETF).

Au final, la société de gestion écossaise a enregistré une hausse des revenus tirés des frais de 7% à 755 millions de livres, notamment grâce aux frais de performance, qui ont augmenté de 10 millions de livres. Le résultat opérationnel retraité est lui en hausse de 52% à 160 millions de livres,pour un résultat avant impôts positif de 113 millions de livres sterling, contre 498 millions de pertes à la même période l' année précédente.