Abrdn ferme son fonds diversifié sur le climat

La société de gestion écossaise abrdn va fermer son fonds Multi-Asset Climate Opportunities le 12 septembre 2024, selon une lettre aux porteurs datée du mois d’août. Le fonds, lancé en juillet 2021, n’a en effet pas suffisamment réuni de capitaux et a vu ses encours progressivement décliner ces dernières années, explique le gestionnaire. Les actifs du fonds s’établissaient à 10,8 millions d’euros au 9 juillet.

Multi-Asset Climate Opportunities était investi dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations d’entreprises émises par des sociétés dont l’activité principale permettait la transition vers une économie durable à faible émission de carbone.

Plus tôt dans l’année, le 22 mai, abrdn avait aussi liquidé son fonds Global Climate and Environment Equity, pour des raisons similaires. Ce fonds actions sur le thème du climat et de l’environnement affichait un encours de 5 millions de dollars seulement au 5 avril 2024.

Laurence Marchal