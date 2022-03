Abrdn crée un département dédié à la durabilité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion écossaise Abrdn a annoncé ce 22 mars la création d'un département dédié à la durabilité. Sa direction a été confiée à Amanda Young, jusqu'ici directrice de l'investissement responsable, qui est également promue directrice de la durabilité. Elle intègre également le comité exécutif du département de gestion d’actifs. Elle est directement rattachée aux directeurs généraux régionaux de la gestion d’actifs d’abrdn, Chris Demetriou (Royaume-Uni, EMOA et Amériques) et Rene Buehlmann (Asie Pacifique).

Amanda Young a, dans la foulée, procédé à plusieurs nominations au sein de cette équipe. Danielle Welsh-Rose, jusqu'ici directrice d'investissement ESG pour l'Asie Pacifique, est promue directrice de la durabilité pour la région, fonction nouvellement crée, et directrice des spécialistes en durabilité. Elle dirigera également le développement de « Grow Sustainably », le centre de formation à la durabilité d’Abrdn. Mike Everett, jusqu'ici directeur du stewarship, est promu directeur de l'Active Ownership. Eva Cairns, jusqu'ici directrice du changement climatique, est promue "Head of Sustainability Insights and Climate Strategy". Enfin, Dan Grandage, l'actuel directeur ESG des actifs réels, prend en parallèle la direction de l'investissement durable. Il pilotera la mise en place d'une approche commune de la gestion durable

pour l’ensemble de la société.

Abrdn a, par ailleurs, converti 24 compartiments de sa SICAV luxembourgeoise en produits Article 8 selon règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dès le mois d’avril. Il s’agit de 18 fonds actions et de 6 fonds obligataires. Ces conversions font plus que doubler l’encours total des fonds responsables et durables d’abrdn, le portant à environ 16 milliards d’euros . D'autres conversions sont prévues pour le reste de l'année.