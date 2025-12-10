Abra Group envisage des avions de plus petite taille, mais exclut de passer des commandes uniquement pour augmenter sa capacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry et Gabriel Araujo
Le holding aérien latino-américain Abra Group , qui contrôle la compagnie brésilienne Gol
GOLL54.SA et la compagnie colombienne Avianca, a envisagé d'ajouter des avions plus petits à sa flotte, mais ne commandera pas d'avions uniquement pour augmenter sa capacité, a déclaré mercredi le directeur général Adrian Neuhauser.
* Gol a souvent été associée à une commande potentielle d'avions régionaux du constructeur brésilien Embraer EMBJ3.SA .
* La compagnie ne vole actuellement qu'avec des Boeing
BA.N 737.
* La compagnie rivale LATAM Airlines LTM.SN a passé en début d'année une commande ferme pour 24 jets E195-E2, ce qui lui permettrait d'ajouter jusqu'à 30 nouvelles destinations au Brésil.
* "Nous ne sommes pas pressés d'ajouter un type de flotte supplémentaire juste pour augmenter la capacité", a déclaré M. Neuhauser aux journalistes.
* "Si nous ajoutons un type de flotte supplémentaire, c'est pour desservir des marchés que nous ne pourrions pas desservir autrement, que ce soit physiquement ou économiquement", a-t-il ajouté.
LIVRAISONS D'AIRBUS
* Avianca, qui exploite des appareils Airbus AIR.PA à fuselage étroit et des appareils Boeing à fuselage large, a vu plus de 70 % de sa flotte affectée par un rappel d'A320 le mois dernier.
* La compagnie a procédé à un changement de logiciel nécessaire et a repris ses activités normales le 2 décembre.
* M. Neuhauser a déclaré que la société ne prévoyait pas d'impact majeur à long terme pour un autre défaut de panneau de fuselage qui a nui aux livraisons d'A320.
* "Il s'agit de problèmes d'urgence à très court terme", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un avion qui devait être livré la semaine prochaine était actuellement en cours d'examen.
* "Nous sommes en pourparlers étroits avec Airbus. Mais nous parlons de certains avions qui pourraient être retardés - dans le cas optimiste, de quelques semaines; dans le cas pessimiste, de quelques mois", a-t-il déclaré.
* Avianca, qui a récemment ajouté une liaison vers la ville amazonienne de Belem, a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre encore sa connectivité avec le Brésil en 2026.
