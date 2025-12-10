 Aller au contenu principal
Abra Group envisage des avions de plus petite taille, mais exclut de passer des commandes uniquement pour augmenter sa capacité
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry et Gabriel Araujo

Le holding aérien latino-américain Abra Group , qui contrôle la compagnie brésilienne Gol

GOLL54.SA et la compagnie colombienne Avianca, a envisagé d'ajouter des avions plus petits à sa flotte, mais ne commandera pas d'avions uniquement pour augmenter sa capacité, a déclaré mercredi le directeur général Adrian Neuhauser.

* Gol a souvent été associée à une commande potentielle d'avions régionaux du constructeur brésilien Embraer EMBJ3.SA .

* La compagnie ne vole actuellement qu'avec des Boeing

BA.N 737.

* La compagnie rivale LATAM Airlines LTM.SN a passé en début d'année une commande ferme pour 24 jets E195-E2, ce qui lui permettrait d'ajouter jusqu'à 30 nouvelles destinations au Brésil.

* "Nous ne sommes pas pressés d'ajouter un type de flotte supplémentaire juste pour augmenter la capacité", a déclaré M. Neuhauser aux journalistes.

* "Si nous ajoutons un type de flotte supplémentaire, c'est pour desservir des marchés que nous ne pourrions pas desservir autrement, que ce soit physiquement ou économiquement", a-t-il ajouté.

LIVRAISONS D'AIRBUS

* Avianca, qui exploite des appareils Airbus AIR.PA à fuselage étroit et des appareils Boeing à fuselage large, a vu plus de 70 % de sa flotte affectée par un rappel d'A320 le mois dernier.

* La compagnie a procédé à un changement de logiciel nécessaire et a repris ses activités normales le 2 décembre.

* M. Neuhauser a déclaré que la société ne prévoyait pas d'impact majeur à long terme pour un autre défaut de panneau de fuselage qui a nui aux livraisons d'A320.

* "Il s'agit de problèmes d'urgence à très court terme", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un avion qui devait être livré la semaine prochaine était actuellement en cours d'examen.

* "Nous sommes en pourparlers étroits avec Airbus. Mais nous parlons de certains avions qui pourraient être retardés - dans le cas optimiste, de quelques semaines; dans le cas pessimiste, de quelques mois", a-t-il déclaré.

* Avianca, qui a récemment ajouté une liaison vers la ville amazonienne de Belem, a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre encore sa connectivité avec le Brésil en 2026.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
