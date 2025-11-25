ABN Amro va supprimer 5.200 emplois d'ici 2028

(Actualisé avec détails)

ABN Amro ABNd.AS prévoit de supprimer 5.200 emplois à temps plein d'ici 2028, a annoncé la banque néerlandaise mardi avant sa journée consacrée aux marchés financiers, alors qu'elle cherche à tenir ses promesses de réduction des coûts et à se concentrer sur son activité hypothécaire.

Le prêteur a également annoncé la vente de son activité de prêts à la consommation Alfam à son homologue néerlandais Rabobank, et a déclaré qu'il réduirait ses actifs pondérés en fonction des risques dans la division banque d'entreprise de 10 milliards d'euros au cours des trois prochaines années.

Cette opération devrait avoir un effet positif de 5 points de base sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d'ABN Amro, un indicateur clé de la solidité financière d'une banque, malgré une perte comptable prévue d'environ 100 millions d'euros, a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de sa feuille de route pour 2028, ABN Amro vise à atteindre un rendement des capitaux propres d'au moins 12% et à distribuer jusqu'à 100% des capitaux générés aux actionnaires entre 2026 et 2028. Elle vise également un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards d'euros et un ratio CET1 supérieur à 13,75%.

"Nous nous concentrons sur une croissance durable et rentable en Europe du Nord-Ouest", a affirmé la directrice générale Marguerite Bérard dans un communiqué de presse.

L'événement destiné aux investisseurs de mardi est le premier sous la direction de Marguerite Bérard, qui a été nommée début 2025. Depuis lors, elle a placé la réduction des coûts et la concentration sur les activités principales du groupe en tête de ses priorités.

(Rédigé par Jakob Van Calster à Gdansk, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)