ABN Amro: un programme pour former les jeunes à l'investissement

(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord de collaboration pluriannuel avec l'association à but non lucratif BeleggerUitlegger en vue d'accompagner les jeunes générations dans leurs premiers pas en matière d'investissement.



Cette initiative intervient alors que les jeunes sont de plus en plus tentés d'investir dans les actions, ETF et crypto-actifs, alors qu'ils manquent souvent des connaissances nécessaires pour investir de façon responsable, explique ABN Amro.



La majorité de ces nouveaux investisseurs opèrent via des applications et plateformes numériques , un choix qui reflète leur aisance technologique et leur préférence pour des contenus courts, notamment vidéo, mais une étude de l'Autorité des marchés financiers montre aussi qu'ils peinent à distinguer information fiable et désinformation, poursuit l'établissement batave.



En s'associant à BeleggerUitlegger, une association qui vise à doter les jeunes des compétences indispensables pour investir de manière responsable et efficace en leur proposant des articles, des webinaires et des formations, ABN Amro dit vouloir contribuer à l'émergence d'une génération plus autonome et agile financièrement.







