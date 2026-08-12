Guerre au Moyen-Orient : un hélicoptère américain frappe un navire qui violait le blocus des ports iraniens

Donald Trump a assuré que les États-Unis exerçaient un "contrôle total" sur le détroit d'Ormuz.

Des navires dans le détroit d'Ormuz, le 10 août 2026. (illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

Les forces américaines ont annoncé mardi 11 août avoir mené une frappe contre un navire battant pavillon du Panama et qui tentait de s'approcher d'un port iranien en violation du blocus instauré par Washington.

Un hélicoptère a tiré deux missiles sur la salle des machines du bateau cargo, le Vela Nova, après que son équipage a "ignoré" les avertissements américains , précise le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans un communiqué publié sur X. C'est la troisième fois que l'armée américaine utilise la force pour faire respecter son blocus des ports iraniens depuis sa remise en place le 14 juillet. Depuis, les forces américaines affirment avoir redirigé 55 navires qui tentaient de passer.

"Contrôle total" américain

Lors de la première mise en place du blocus, entre mi-avril et mi-juin, l'armée américaine avait tiré sur neuf navires et redirigé plus de 140 autres.

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois assuré mardi soir que les États-Unis exerçaient un "contrôle total" sur le détroit d'Ormuz, voie stratégique dont l'Iran a restreint l'accès après l'offensive américano-israélienne de fin février.

"Nous avons un contrôle total du détroit d'Ormuz actuellement. Ils n'en ont pas le contrôle. Nous en avons le contrôle total, nous le possédons ", a-t-il déclaré à des journalistes.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse mercredi matin dans les échanges asiatiques, le WTI progressant de +0,78% à 83,85 dollars et le Brent de 0,66% à 89,50 dollars vers 02H20 GMT, poussés par la perspective d'un blocage durable du détroit d'Ormuz.