ABN Amro-Le bénéfice net déçoit au T4
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:58

ABN Amro ABNd.AS a fait état mercredi d'une hausse de 3% en glissement annuel de son bénéfice net au quatrième trimestre, en-dessous des attentes, les charges de dépréciation et les impôts sur le revenu ayant pesé sur ses performances.

La banque néerlandaise affiche un bénéfice trimestriel, incluant les coupons versés sur les titres AT1, de 410 millions d'euros tandis que les analystes interrogés par le groupe tablaient en moyenne sur 466 millions d'euros.

ABN Amro a également déclaré qu'elle distribuerait 500 millions d'euros supplémentaires à ses actionnaires via un programme de rachat d'actions et un dividende.

Le rachat de 250 millions d'euros est le premier annoncé en 2026, la banque prévoyant de restituer jusqu'à 100% du capital généré jusqu'en 2028 aux actionnaires.

Les analystes s'attendent à ce qu'ABN Amro redistribue près d'un milliard d'euros via des distributions supplémentaires au cours de l'exercice fiscal.

Le produit net d'intérêt, qui mesure les revenus des prêts moins les coûts des dépôts, est resté pratiquement inchangé au cours de l'année et s'est établi à 1,67 milliard d'euros, grâce aux bons résultats de la trésorerie.

Les revenus provenant des commissions ont augmenté de 14% pour atteindre 572 millions d'euros, la banque continuant à diversifier ses sources de revenus afin de compenser la stagnation des résultats liés aux intérêts.

(Rédigé par Mateusz Rabiega ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ABN AMRO DR
30,9800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
