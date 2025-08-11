ABN Amro: la plateforme de prêts modernisée par Infosys information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 14:22









(Zonebourse.com) - Le groupe indien de services informatiques Infosys a annoncé lundi avoir achevé une nouvelle phase du déploiement de la plateforme bancaire 'cloud' nCino de la banque néerlandaise ABN Amro, un projet visant à moderniser les processus d'octroi de prêts et de gestion des garanties.



Ce jalon, atteint après 11 mois de travaux, a permis de consolider plusieurs systèmes hérités au sein d'une plateforme unique et de migrer plus de 100.000 dossiers, indique Infosys dans un communiqué.



Partenaire clé d'ABN Amro pour le développement et la maintenance applicative, Infosys avait été retenu pour son expertise en matière de transformation digitale et de 'cloud', ainsi que pour sa capacité à intégrer des solutions technologiques à grande échelle.



La plateforme conçue par nCino offre une solution centralisée pour la gestion des actifs et des garanties, tout en optimisant l'accueil des clients et l'octroi de crédits, améliorant l'efficacité opérationnelle et renforçant la conformité réglementaire.



Dans le cadre du projet, Infosys a assuré l'intégration de la plateforme avec les systèmes partagés d'ABN Amro mis en oeuvre une stratégie de migration et de rapprochement des données afin de garantir leur fiabilité.





