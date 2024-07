ABN Amro IS : "trop tôt pour que la Fed déclare avoir vaincu l'inflation"

(AOF) - L'indice PMI manufacturier surprend à la baisse et se contracte pour la première fois cette année. Cependant, l'indice composite continue de grimper, sous l'impulsion des services. Ces nouveaux chiffres confirment que les Etats-Unis sont dans une situation économique mitigée", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet des chiffres PMI de juillet aux Etats-Unis. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 49,5 entre juin et juillet, entrant en zone de contraction. Il était anticipé à 51,7.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 55 en juillet contre 54,8 en juin, a indiqué hier S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 55,3 à 56 entre juin et juillet. Il était attendu à 54,7.

"Les prix des biens restent élevés par rapport à ceux des services en raison de la pandémie, ce qui pousse la demande de services à la hausse et pourrait expliquer l'élan positif des indicateurs des services par rapport au secteur manufacturier", précise Christophe Boucher.

Ces chiffres n'auront pas d'impact sur la décision rendue par la Fed la semaine prochaine : aucun changement de politique n'est attendu avec une probabilité supérieure à 90 %. C'est la réunion de septembre et son discours associé qui concentrent l'attention.

"Alors que les marchés anticipent une première baisse des taux en septembre, il est encore trop tôt pour que la Fed déclare avoir vaincu l'inflation. La réunion de juillet pourrait donc s'avérer plutôt nuancée et Powell s'abstiendra très probablement de s'engager à l'avance sur un programme de baisse de taux. La Fed est de plus en plus persuadée que c'est le scénario d'un atterrissage en douceur qui se réalisera", conclut l'analyste.