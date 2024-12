"La trajectoire de l'année à venir est plus incertaine. Il y a des signes sous-jacents d'un ralentissement du marché de l'emploi et les coûts du logement ainsi que l'inflation des services hors logement sont en train de décélérer marginalement. Mais la politique incertaine de Trump incitera la Fed à rester prudente. Un rythme de réduction d'une fois par trimestre nous semble raisonnable", indique Christophe Boucher.

Mais la plupart des responsables de la Fed ont déjà fait mention d'une réduction de 25 points de base en décembre, et les marchés estiment qu'il y a de fortes chances que ce scénario se réalise. La Fed est en quelque sorte "prisonnière ", et il est donc peu probable qu'elle fasse une pause la semaine prochaine.

(AOF) - "Sans surprise, l'inflation globale a augmenté et la composante sous-jacente est restée inchangée, à 3,3% en glissement annuel. Rien dans le rapport ne fait obstacle aux prévisions d'une réduction en décembre, mais il s'agit à nouveau d'une inflation durablement élevée. La progression de la désinflation, qui s'est arrêtée ces derniers mois, associée à des données économiques solides, place la Fed dans une position inconfortable pour assouplir sa politique", a expliqué Christophe Boucher, directeur des investisseurs chez ABN Amro IS, au sujet des chiffres de l'inflation américaine de novembre.

ABN Amro IS : "la politique incertaine de Trump incitera la Fed à rester prudente"

