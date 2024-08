"Dans un contexte de ralentissement de l'inflation, les revenus réels continueront à soutenir la consommation et à maintenir la croissance à un niveau modéré. Cette tendance sera soutenue par les réductions à venir de la Fed. La probabilité d'une réduction de 50 points de base en septembre a légèrement diminué après la publication", explique Christophe Boucher.

Le sous-indice de l'emploi dans les deux secteurs et l'atténuation des pressions inflationnistes inciteront la Fed à accorder plus d'importance aux risques liés au marché du travail dans son discours.

Après l'importante surprise positive du rapport sur le PIB au deuxième trimestre, la faiblesse persistante de l'industrie manufacturière laisse présager un ralentissement, mais une persistance de la croissance au second semestre de l'année.

(AOF) - "L'indice PMI composite américain est ressorti supérieur au consensus, à 55,2, porté par les services, l'industrie manufacturière s'enfonçant davantage dans la contraction. Comme en zone euro, la divergence entre l'industrie manufacturière et les services persiste. Ces données contrastées maintiennent la Fed sur la voie d'un assouplissement progressif à partir de septembre, avec une réduction de 25 points de base", signale Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

ABN Amro IS : "la divergence entre l'industrie manufacturière et les services persiste"

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.