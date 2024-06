ABN Amro Investment Solutions lance un nouveau fonds marchés émergents

(AOF) - ABN Amro Investment Solutions lance un nouveau fonds UCITS à travers la Sicav AAF, dédié aux actions des marchés émergents, dont la gestion est déléguée à Boston Common AM, société de gestion d’actifs américaine spécialisée dans l’ESG. ABN Amro Investment Solutions assurera la distribution de ce nouveau véhicule sur ce marché via sa plateforme.

ABN Amro IS précise que ce fonds investira dans un portefeuille composé de 40 à 60 sociétés, principalement des grandes et moyennes capitalisations, dotées d'un "solide" profil ESG et implantées dans des pays émergents tels que le Brésil, la Chine, l'Indonésie ou l'Inde. Excluant les énergies fossiles, il reposera sur la stratégie Boston Common Emerging Markets Equity, stratégie ESG de style "core".

Le fonds sera géré par trois gestionnaires expérimentés: Liz Su, CFA (responsable), Matt Zalosh, CFA, et Praveen Abichandani, CFA.

Le fonds sera proposé en exclusivité aux clients résidant dans les pays suivants : Luxembourg, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Suisse, Italie, Autriche, Suède.