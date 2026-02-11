 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABN Amro en léger repli après ses résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:48

ABN Amro cède près de 1% à Amsterdam après la publication par l'établissement bancaire d'un profit net de 410 millions d'euros au titre de son 4e trimestre 2025, en hausse de 3% en comparaison annuelle, et d'un profit opérationnel de 683 MEUR, en croissance de 9%.

Cette hausse traduit un repli de ses dépenses opérationnelles de 2% à plus de 1,57 MdEUR, pour une progression de 1% de ses revenus opérationnels à 2,26 MdsEUR, malgré des revenus nets d'intérêt stables à 1,67 MdEUR.

"La période a été marquée par des progrès tangibles dans la gestion du portefeuille et l'optimisation des actifs pondérés du risque", affirme sa CEO Marguerite Bérard, qui voit donc une avancée continue de ses priorités stratégiques.

"Nous avons à nouveau progressé dans la rationalisation de notre base de coûts et dans la réalisation d'une croissance rentable, en particulier dans les prêts hypothécaires et la gestion de fortune", poursuit la dirigeante du groupe néerlandais.

ABN Amro prévoit de distribuer 500 MEUR supplémentaires à ses actionnaires, dont 250 MEUR sous forme de dividendes en numéraire et 250 MEUR sous forme d'un programme de rachats d'actions pour lequel il a formulé une demande auprès des régulateurs.

Valeurs associées

ABN AMRO DR
30,7000 EUR Euronext Amsterdam -0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank