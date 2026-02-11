ABN Amro en léger repli après ses résultats trimestriels
Cette hausse traduit un repli de ses dépenses opérationnelles de 2% à plus de 1,57 MdEUR, pour une progression de 1% de ses revenus opérationnels à 2,26 MdsEUR, malgré des revenus nets d'intérêt stables à 1,67 MdEUR.
"La période a été marquée par des progrès tangibles dans la gestion du portefeuille et l'optimisation des actifs pondérés du risque", affirme sa CEO Marguerite Bérard, qui voit donc une avancée continue de ses priorités stratégiques.
"Nous avons à nouveau progressé dans la rationalisation de notre base de coûts et dans la réalisation d'une croissance rentable, en particulier dans les prêts hypothécaires et la gestion de fortune", poursuit la dirigeante du groupe néerlandais.
ABN Amro prévoit de distribuer 500 MEUR supplémentaires à ses actionnaires, dont 250 MEUR sous forme de dividendes en numéraire et 250 MEUR sous forme d'un programme de rachats d'actions pour lequel il a formulé une demande auprès des régulateurs.
