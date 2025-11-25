 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,80
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABN Amro en haut du STOXX Europe 600, le plan stratégique apprécié
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:51

ABN Amro enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice Europe STOXX 600 mardi matin, les analystes saluant le plan stratégique et les nouveaux objectifs dévoilés par le groupe bancaire néerlandais en amont de sa journée d'investisseurs, qui doit se tenir dans l'après-midi à Amsterdam.

Vers 10h30, le titre gagne 4,4% pour atteindre de nouveaux pics historiques, alors que l'AEX avance de 0,1% au même moment et que l'indice STOXX européen du secteur bancaire prend 0,2%.

Dans un communiqué diffusé en début de matinée, ABN déclare prévoir - à horizon 2028 - un produit net bancaire de plus de 10 milliards d'euros, un ratio coûts/revenus inférieur à 55%, un rendement des fonds propres (ROE) d'au moins 12% et des redistributions aux actionnaires de plus de 7,5 milliards d'euros sur la base d'un ratio de solvabilité CET1 de 13,75%.

'Dans l'ensemble nous pensons que ces prévisions impliquent une légère révision à la hausse des estimations du consensus, hors provisions', réagissent les analystes d'UBS.

Afin d'alléger sa structure de coûts, l'établissement financier a surtout indiqué prévoir quelque 5 200 suppressions de postes d'ici à 2028, dont 1 000 ont déjà eu lieu cette année, à comparer avec un effectif qui atteignait 21 000 employés fin 2024.

Parallèlement, ABN Amro a annoncé mardi la cession de sa filiale de prêts personnels Alfam à son compatriote Rabobank, une opération dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2026 et qui devrait se solder par une perte comptable de l'ordre de 100 millions d'euros dans ses états financiers.

Il est toutefois prévu qu'ABN continue de proposer des crédits à ses clients particuliers via la signature d'un accord de tiers avec Rabobank.

Valeurs associées

ABN AMRO DR
28,0900 EUR Euronext Amsterdam +4,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 25 novembre 2025
    information fournie par AOF 25.11.2025 12:13 

    (AOF) - Casino (-4,80%, à 0,258 euro) Au lendemain d'un bond de 5,45%, l'action Casino repart à la baisse. Hier, le groupe de distribution a dévoilé son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement ... Lire la suite

  • Viola Fletcher assiste à une cérémonie commémorant les 100 ans du massacre raciste de Tulsa en 1921, le 31 mai 2021 à Tulsa, dans l'Oklahoma ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Décès à 111 ans d'une des dernières survivantes du massacre raciste de Tulsa
    information fournie par AFP 25.11.2025 12:10 

    Elle a survécu à l'un des pires déchaînements de violence raciste qu'ont connu les Etats-Unis au début du 20e siècle et aura porté sa mémoire jusqu'au bout. Viola Fletcher, une des dernières survivantes du massacre de Tulsa, est décédée à l'âge de 111 ans. "Aujourd'hui, ... Lire la suite

  • Des Afghans se rassemblent devant une maison endommagée par une frappe pakistanaise à Asadabad dans l'est de l'Afghanistan le 25 novembre 2025 ( AFP / Aimal Zahir )
    Afghanistan: 10 morts dans des frappes imputées au Pakistan, Kaboul promet une riposte
    information fournie par AFP 25.11.2025 12:07 

    Le gouvernement taliban a assuré mardi qu'il riposterait "de façon appropriée" et "en temps voulu" aux frappes imputées au Pakistan ayant fait dix morts et des blessés en Afghanistan, interrompant une trêve fragile officiellement toujours en vigueur. Au lendemain ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 25.11.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank